Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
إستئناف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة غدا
    انسامد - 11 ديسمبر - كانون الاول - أعلن المكتب الاعلامي لمطار معيتيقة الدولي إستئناف الرحلات الجوية من المطار اعتباراً من يوم غد الخميس لشركتي الخطوط الليبية والافريقية والأحد الموافق15 ديسمبر الجاري لشركتي الاجنحة الليبية والبراق . وأضاف المكتب في منشور له على صفحته بــ " فيسبوك " أن باقي الشركات ستبدأ تباعا في تسيير رحلاتها بالتنسيق مع إدارة المطار. وجاء التأكيد على هذا الموعد عقب الزيارة الميدانية التى قام بها وزير المواصلات المهندس ميلاد معتوق برفقة مدير عام مطار معيتيقة الدولي المهندس لطفي الطبيب ومندوبي شركات الطيران والجولة التى قامو بها وشملت مرافق المطار واطلعوا خلالها على أعمال الصيانة والتجهيزات الجارية
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    انسا:ذاكرة العالم 2019

    ألبوم الصور