استئناف شركة " تات نفت " فرع ليبيا لنشاطها في الحمادة

انسامد - 10 ديسمبر - كانون الاول - اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف شركة " تات نفت " فرع ليبيا لنشاطها الاستكشافي في منطقة الحماده، ابتداء من يوم الجمعة 6 ديسمبر الجاري . ووفقا للمكتب الاعلامي بالمؤسسة قامت الشركة بتكليف الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي بإجراء مسوحات سيزميه للقطعة 4/82 الواقعة بحوض غدامس، وذلك من أجل استكمال برنامج المسح السيزمي لمساحة 200 كيلومتر مربع الذي توقف عن التنفيذ عام 2014. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط " مصطفى صنع الله " في تصريح للصحفيين نحن سعداء جدا بهذه الخطوة وعودة شركة" تات نفت " لمزاولة نشاطها في حوض غدامس، وهو الأمر الذي يعزز الثقة بقطاع النفط والغاز ويصب في مصلحة الاقتصاد الليبي.



