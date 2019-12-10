استئناف شركة " تات نفت " فرع ليبيا لنشاطها في الحمادة

انسامد - 10 ديسمبر - كانون الاول - اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط
عن استئناف شركة " تات نفت " فرع ليبيا لنشاطها الاستكشافي في
منطقة الحماده، ابتداء من يوم الجمعة 6 ديسمبر الجاري .
ووفقا للمكتب الاعلامي بالمؤسسة قامت الشركة بتكليف الشركة العربية
لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي بإجراء مسوحات سيزميه للقطعة 4/82
الواقعة بحوض غدامس، وذلك من أجل استكمال برنامج المسح السيزمي
لمساحة 200 كيلومتر مربع الذي توقف عن التنفيذ عام 2014.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط " مصطفى صنع الله " في
تصريح للصحفيين نحن سعداء جدا بهذه الخطوة وعودة شركة" تات نفت "
لمزاولة نشاطها في حوض غدامس، وهو الأمر الذي يعزز الثقة بقطاع
النفط والغاز ويصب في مصلحة الاقتصاد الليبي.