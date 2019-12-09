تأجيل مشاورات اختيار رئيس حكومة لبنان

أنسامد - 9 ديسمبر/ كانون الأول - أعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان تأجيل المشاورات النيابية التي كانت مقررة، صباح الاثنين، لاختيار رئيس جديد للحكومة في لبنان خلفا لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إلى الاثنين المقبل 16 ديسمبر.



وقالت الرئاسة في لبنان في بيان لها: في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناءً على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية، وإفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، التي كانت مقررة الاثنين 9 كانون الأول 2019، إلى يوم الاثنين 16 كانون الأول الجاري.



واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري في نهاية شهر أكتوبر بعد أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.



