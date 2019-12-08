جوزيبي كونتي: لا حل عسكري للازمة الليبية

أنسامد - 8 ديسمبر/ كانون الأول - قال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي إنه لا حل عسكري للازمة الليبية، مشيرا إلى أن معظم البلدان التي كانت في البداية مقتنعة بأن الخيار العسكري يمكن أن يؤدي إلى حل نهائي للازمة في ليبيا بدأت تتفهم التحفظات والمخاوف الايطالية.



وأضاف كونتي على هامش منتدى حوار المتوسط بروما: نحن لا نعتقد مع وجود الكثير من الميليشيات والتشكيلات المسحلة على حد علمنا أن الخيار العسكري يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.



وتابع: لهذا السبب نحن بحاجة إلى العمل الآن أكثر من أي وقت مضى لاتباع المسار السياسي، منوها أن مؤتمر برلين يعد فرصة.



وأعرب رئيس الوزراء الايطالي عن تطلعه للقاء الشركاء الأوروبيين المعنيين بالازمة الليبية مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مضيفا: لدينا فرصة في المجلس الأوروبي وسأدعو لتبني موقف مشترك.



إذا استطعنا التوصل لموقف مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي أو بعض دول الاتحاد الأوروبي، سنبدأ في التأثير على المواقف الأخرى في المجتمع الدولي لحثها على هذا الحل السياسي.



