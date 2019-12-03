استئناف العمل بمطار معيتيقة في 12 ديسمبر الجاري

انسامد - 3 ديسمبر - كانون الاول - أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني "هشام بوشكيوات" , أن استئناف العمل بمطار معيتيقة الدولي ، "سوف يبدأ في الثاني عشر في شهر ديسمبر الجاري." وأوضح "بوشكيوات" في بيانٍ رسمي , "أن أعمال الصيانة في صالة الركاب وموقف السيارات قد استُكملت بشكلٍ نهائي ، إضافة إلى معالجة كافة الجوانب الأمنية في المطار .



أعلنت مصلحة المطارات في وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني الليبية عن استئناف العمل بمطار معيتيقة الدولي، يوم الخميس 12 كانون الأول/ديسمبر الحالي.



وأكدت المصلحة، في بيان، أن شركات الخطوط الجوية الليبية والإفريقية ستستأنف رحلاتها من المطار، يوم 12 كانون الأول/ديسمبر الحالي، فيما ستباشر باقي الشركات الناقلة التشغيل تباعا وبشكل تدريجي.



جاء ذلك بعد اجتماع أجراه في المطار، وزير المواصلات في حكومة الوفاق، ميلاد معتوق، مع مسؤولين حكوميين آخرين.



وكان معتوق أعلن، في أكتوبر الماضي، عن استئناف حركة الرحلات بالمطار تدريجيا خلال أسابيع.



فيما كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، عن تدشين محطة وصول خاصة بالأمم المتحدة في مطار معيتيقة، قائلا إن وجود البعثة "سيضيف إلى الطابع المدني للمطار، ويقضي على أي حجة باستعمال المطار لأي أهداف عسكرية".



ولفت سلامة إلى أن غلق مطار معيتيقة تسبب في ضرر كبير لنحو 2.6 مليون ليبي، خصوصا أن طرابلس وضواحيها لا يخدمها سوى هذا المطار، مما اضطر هؤلاء إلى اللجوء للسفر عن طريق البر، بما يشمله من الذهاب إلى مطارات أخرى، وما يمثله ذلك من مشقة على كبار السن والمرضى.



وتقرر إغلاق مطار معيتيقة منذ مطلع سبتمبر الماضي، بعد تعرضه إلى قصف صاروخي على مدرج المطار الذي كان يستعد لاستقبال دفعة من الحجاج، ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر.



