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رئيس البرلمان الأوروبي: الجدل يضر بمصداقية إيطاليا
    أنسامد - 2 ديسمبر/ كانون الأول - قال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي إن الجدل حول إصلاح آلية الاستقرار الأوروبية لا يؤدي سوى الى الاضرار "بمصداقية إيطاليا" في الأسواق وداخل الاتحاد الاوروبي.

    وأضاف ساسولي في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية أنه لا يتم الحديث حول آلية الاستقرار الأوروبية سوى في إيطاليا، منوها:نحن نتحدث عن صندوق توفير مخصص لاستخدامه فقط عندما يكون هناك بلد ما في ورطة.

    وتابع أن إصلاح الآلية لا يضر بإيطاليا، مشيرا إلى أن هناك بعض الجوانب التي يمكن تحسينها، لكن ضمن الحزمة الشاملة لإصلاح منطقة اليورو، وليس في إطار معاهدة آلية الاستقرار الأوروبية.

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