قرعة يورو 2020: إيطاليا مع سويسرا وتركيا وويلز

أنسامد في الاول من ديسمبر/ كانون الأول - كشفت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) التي سحبت يوم السبت في العاصمة الرومانية بوخارست، عن ملامح المجموعات الست في البطولة التي تقام في 12 مدينة أوروبية في الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو 2020.



وجاء المنتخب الإيطالي مع منتخبات سويسرا وتركيا وويلز.



وطبقا لما أسفرت عنه القرعة، تجمع المباراة الافتتاحية المقررة في روما منتخبي إيطاليا وتركيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.



وحسم 20 منتخبا حتى الآن تأهلهم للنهائيات، فيما سيحسم الدور الفاصل الذي تقام مبارياته في يومي 26 و31 مارس المقبل، المقاعد الأربعة المتبقية.



