وزير الدفاع الإيطالي : استقرار ليبيا هدف إستراتيجي لنا

انسامد - 27 نوفمبر - تشرين ثان - قال وزير الدفاع الإيطالي "
لورينزو جويريني " إن إستقرار وأمن ليبيا يعد بالنسبة للحكومة
الايطالية هدفًا استراتيجيًا يجب أن يتحقق .
قال " جويريني" على هامش مؤتمر برلين الأمني الذي ينعقد اليوم
وغداً في العاصمة الألمانية برلين : "بالنسبة إلى ليبيا، هناك حاجة
إلى مبادرة قوية من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، حتى
يمكن استقرار البلاد".
وبحسب " جويريني " فإن مبادرات مثل المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي
أعلنت الحكومة الألمانية أنها تريد استضافته في برلين ستشهد أن
إيطاليا ملتزمة حتى تنجح هذه المؤتمرات.