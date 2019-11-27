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وزير الدفاع الإيطالي : استقرار ليبيا هدف إستراتيجي لنا
    انسامد - 27 نوفمبر - تشرين ثان - قال وزير الدفاع الإيطالي " لورينزو جويريني " إن إستقرار وأمن ليبيا يعد بالنسبة للحكومة الايطالية هدفًا استراتيجيًا يجب أن يتحقق . قال " جويريني" على هامش مؤتمر برلين الأمني الذي ينعقد اليوم وغداً في العاصمة الألمانية برلين : "بالنسبة إلى ليبيا، هناك حاجة إلى مبادرة قوية من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، حتى يمكن استقرار البلاد". وبحسب " جويريني " فإن مبادرات مثل المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي أعلنت الحكومة الألمانية أنها تريد استضافته في برلين ستشهد أن إيطاليا ملتزمة حتى تنجح هذه المؤتمرات.

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