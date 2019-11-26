صندوق الأمم المتحدة للسكان:حملة في ليبياعن العنف ضدالمرأة

انسامد - 26 نوفمبر - تشرين ثان - أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه سيعمل مع شركائه المحليين للحد من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في ليبيا وذلك من خلال العمل على رفع مستوى الوعي بالقضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ووضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، من خلال التركيز على شعار الحملة لهذا العام في ليبيا "العنف مش حل". وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في بيان له أنه ينظم في ليبيا حملة الـ16 يومًا من النشاط مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والحركة العامة للكشاف والمرشدات والشركاء المحليين للدعوة إلى زيادة الوعي المجتمعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما ضد النساء والفتيات الأكثر ضعفاً كما يشارك في الحملة العديد من المنظمات والمؤسسات المحلية في جميع أنحاء البلاد. وبين الصندوق أنه سيقوم خلال الحملة بالتعاون مع الحكومة الليبية بتنظيم أنشطة تشمل فعاليات متعددة مفتوحة، وحملات إعلامية ومناقشات عبر الإنترنت بالإضافة إلى مسابقة فنية وذلك من أجل رفع الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت شعار الحملة الوطنية "العنف مش حل" . كما سيتم عرض رسائل التوعية عبر لوحات إعلانية في مواقع مختلفة في ليبيا وستبث على موجات الراديو والقنوات التلفزيونية المحلية في دعوة للحد من العنف القائم علي النوع الإجتماعي. وأشار الصندوق إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي من القضايا الرئيسية المتعلقة بالصحة وحقوق الإنسان، فخلال النزاعات تكون النساء والفتيات أكثر عرضة للعنف، كما يصبحن ضحايا للتمييز والتعنيف ويترتب على ذلك عواقب وخيمة على صحتهن العقلية والبدنية. وأكدت ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في ليبيا " بيرانجير بويل يوسفي" أن حملة الـ16 يوماً من النشاط هي فرصة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية والتعليم الليبية لتوحيد قوتهم والعمل يداً بيد من أجل وضع حد للعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة في جميع أنحاء ليبيا. .



