الجزائر: مظاهرات الجمعة الـ40

أنسامد - 23 نوفمبر /تشرين الثاني - شهدت العاصمة الجزائرية ونحو ثلاثين مدينة أخرى مظاهرات حاشدة، في الجمعة الـ40 للحراك، للتنديد بسلسلة الاعتقالات التي قامت بها الشرطة في وقت تعيش فيه البلاد بحالة من التوتر على خلفية انتخابات رئاسية ستجرى في 12 كانون الأول/ديسمبر. ويواجه المرشحون الخمسة في حملة الرئاسيات هذه مقاطعة شعبية واسعة.



نزل مئات الجزائريين إلى شوارع الجزائر العاصمة الجمعة رفضا لإجراء انتخابات رئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر، وللتعبير عن عدم خوفهم من سلسلة الاعتقالات التي وقعت في اليوم السابق خلال تظاهرة ليلية.



