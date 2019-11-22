منظمة التعاون الاقتصادي: إيطاليا تسجل نموا 0.4% العام القادم

أنسامد - 22 نوفمبر/ تشرين الثاني - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها الاقتصادية إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.4% في عام 2020 و 0.5% في عام 2021، مقابل 0.2% خلال العام الجاري. وأضافت أن معدل البطالة في إيطاليا انخفض من 10.6% في عام 2018 إلى 10% خلال العام الجاري، متوقعة أن تظل معدلات البطالة على نفس مستوياتها خلال عام 2020 قبل أن ترتفع إلى 10.2% في عام 2021. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن ضعف الطلب الخارجي والمخاوف المستمرة المتعلقة بسياسات التجارة العالمية ستحد من نمو الصادرات، ما سيؤثر على الاستثمار والتوظيف والدخل، منوهة أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة وتباطؤ النمو ستؤدي لارتفاع نسبة الدين العام في عام 2019 إلى 136% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تبدأ في الانخفاض في 2021.



