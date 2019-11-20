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الاتحاد الأوروبي:مؤتمر برلين فرصة لانهاء الصراع في ليبيا
    انسامد - 20 نوفمبر - تشرين ثان - طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ومساءلة من ينتهكونه في ليبيا . ودعا بيان صادر عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية " فيديريكا موغيريني " اليوم جميع الأطراف في ليبيا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من اجل حماية المدنيين بشكل جيد . ويرى الأوروبيون ألا بديل عن الحل السياسي في ليبيا، ودعا البيان جميع الأطراف الى وقف العنف فوراً والعودة إلى العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة، مؤكدا بأن الاتحاد الاوروبي سيواصل دعم عمل المبعوث الأممي لليبيا، مشيرا الى أن مبادرة برلين ستشكل فرصة جيدة لإنهاء الصراع ورسم الطريق نحو السلام والاستقرار في ليبيا.

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