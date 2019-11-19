توقيع اتفاقية ليبية ايطالية لتقوية دور السلطات الليبية

انسامد - 19 نوفمبر - تشرين ثان - اعتمد وزير الحكم المحلي المفوّض
بحكومة الوفاق الوطني "د ميلاد الطاهر" والسفير الإيطالي لدي ليبيا
, ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية , أمس الإثنين
, التوقيع علي وثيقة اختصاصات اللجنة التوجيهية لبرنامج "تنمية
قدرات السلطات الليبية المركزية والمحلية من أجل تحسين تقديم
الخدمات .
وحسب موقع وزارة الحكم المحلى , بعد الانتهاء من مراسم التوقيع ,
ترأس وزير الحكم المحلي المفوض الاجتماع الأول للجنة التوجيهية
لبرنامج " تنمية قدرات السلطات الليبية المركزية والمحلية من اجل
تحسين تقديم الخدمات" والممول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
الدولي الإيطالية والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ,
وبمشاركة السفير الإيطالي لدي ليبيا والوفد المرافق له , كما كانت
هناك مشاركة بثٍّ حي عبر منظومة ( VTC ) مع الوكالة الإيطالية
للتعاون التنموي , و رئيس جمعية البلديات الإيطالية , وحضور مستشار
الوزارة لشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفني , ومدير إدارة
تنمية الموارد البشرية , ومدير مكتب التعاون الدولي والفني ,
ومسئول الملف بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطنى