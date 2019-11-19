توقيع اتفاقية ليبية ايطالية لتقوية دور السلطات الليبية

انسامد - 19 نوفمبر - تشرين ثان - اعتمد وزير الحكم المحلي المفوّض بحكومة الوفاق الوطني "د ميلاد الطاهر" والسفير الإيطالي لدي ليبيا , ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية , أمس الإثنين , التوقيع علي وثيقة اختصاصات اللجنة التوجيهية لبرنامج "تنمية قدرات السلطات الليبية المركزية والمحلية من أجل تحسين تقديم الخدمات . وحسب موقع وزارة الحكم المحلى , بعد الانتهاء من مراسم التوقيع , ترأس وزير الحكم المحلي المفوض الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج " تنمية قدرات السلطات الليبية المركزية والمحلية من اجل تحسين تقديم الخدمات" والممول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي , وبمشاركة السفير الإيطالي لدي ليبيا والوفد المرافق له , كما كانت هناك مشاركة بثٍّ حي عبر منظومة ( VTC ) مع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي , و رئيس جمعية البلديات الإيطالية , وحضور مستشار الوزارة لشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفني , ومدير إدارة تنمية الموارد البشرية , ومدير مكتب التعاون الدولي والفني , ومسئول الملف بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطنى