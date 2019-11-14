إيطاليا تعلن عن تنظيم اجتماع لدول الجوار الليبي بروما

انسامد - 14 نوفمبر - تشرين ثان - أعلن وزير الخارجية الايطالي "
لويجي دي مايو" أمس الاربعاء عن إجتماع لدول الجوار الليبي على
هامش منتدى الحوار المتوسطي، الذي تنظمه وزارته سنويا، والمقرر أن
يلتئم هذا العام خلال الفترة ما بين 5 إلى 7 من شهر ديسمبر القادم
.
قال" دي مايو " خلال جلسة إستماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية في
النواب والشيوخ، قوله "" إنه في مواجهة الأزمة الليبية، إن هدفنا
هو "تحقيق الاستقرار" في البلاد ، موضحًا أن العمل الإيطالي يجري
على خطين رئيسيين: "تخفيف حدة الصراع الذي يمكن أن يقود إلى وقف
إطلاق النار واستئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة"، عبر
مبعوث الامين العام، غسان سلامة