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إيطاليا تعلن عن تنظيم اجتماع لدول الجوار الليبي بروما
    انسامد - 14 نوفمبر - تشرين ثان - أعلن وزير الخارجية الايطالي " لويجي دي مايو" أمس الاربعاء عن إجتماع لدول الجوار الليبي على هامش منتدى الحوار المتوسطي، الذي تنظمه وزارته سنويا، والمقرر أن يلتئم هذا العام خلال الفترة ما بين 5 إلى 7 من شهر ديسمبر القادم .

    قال" دي مايو " خلال جلسة إستماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية في النواب والشيوخ، قوله "" إنه في مواجهة الأزمة الليبية، إن هدفنا هو "تحقيق الاستقرار" في البلاد ، موضحًا أن العمل الإيطالي يجري على خطين رئيسيين: "تخفيف حدة الصراع الذي يمكن أن يقود إلى وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة"، عبر مبعوث الامين العام، غسان سلامة
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