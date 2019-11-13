تحضيرات مؤتمر برلين حول ليبيا محور محادثات شكري-سلامة

انسامد - 13 نوفمبر - تشرين ثان - بحث وزير الخارجية المصري " سامح شكري "، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا " غسان سلامة " آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وسُبل دفع مسار تسوية الأزمة في ليبيا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية " أحمد حافظ " إن " شكري " تناول خلال اللقاء مُحددات الموقف المصري الداعي الى ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحفظ وحدتها وسلامتها الإقليمية. كما تناول اللقاء التأكيد على استعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية، وصولاً إلى تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن كذلك التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، فضلاً عن مسار التحضيرات الجارية حالياً لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا. وأطلع سلامة وزير الخارجية المصري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده مع الأطراف الليبية والإقليمية في هذا الصدد.



