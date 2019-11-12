الجزائر:مشروع قانون المحروقات يهدف إلى تدعيم سوناطراك

انسامد - 12 نوفمبر - تشرين ثان - أكد وزير الطاقةالجزائري , محمد عرقاب, اليوم الأحد بتيزي وزو, أن مشروع قانون المحروقات يهدف إلى منح الشركة الوطنية سوناطراك, الوسائل اللازمة لمواصلة تطوير استغلالها للطاقات المتجددة.



وخلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع وزيرة الصناعة والمناجم, جميلة تمازيرت, على هامش زيارة تفقدية قادتهما إلى الولاية, أبرز السيد عرقاب أن الجزائر تتوفر على مجال منجمي يقدر بـ 1,5 مليون كم مربع, منها 38 بالمائة فقط تم تطويرها.



وأوضح الوزير أن "مشروع قانون المحروقات سيدعم سوناطراك حتى تتمكن من تطوير نشاطاتها من خلال عقد شراكة نافعة تجلب تكنولوجيا أكثر و أموال وقيمة مضافة حتى يتسنى لهذه الشركة الوطنية التي ستحافظ على سيادتها من خلال قاعدة 49-51 بالمائة وحقوق الإعفاء, إنجاز مشاريع اكتشاف واستغلال المجال المنجمي الوطني".



