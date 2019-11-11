انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2019

انسامد - 11 نوفمبر - تشرين ثان - برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .. انطلقت امس "الإثنين" فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2019" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري بمشاركة ما يزيد على 2200 جهة عارضة.



ويستضيف "أديبك 2019" أكثر من 80 وزيرا ورئيسا تنفيذيا ومجموعة واسعة من قادة الأعمال في قطاع النفط والغاز كمتحدثين ومشاركين من جميع أنحاء العالم كما يضم الحدث مؤتمرا لشركات توريد وخدمات قطاع النفط والغاز.



ويشهد المعرض والمؤتمر في دورته الحالية مشاركة محلية وعالمية واسعة لكبريات الشركات والمؤسسات من حول العالم والتي ستعرض أحدث مشاريعها ومنتجاتها وخدماتها على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مربع تضم 29 جناحا وطنيا بالإضافة إلى مساحة مخصصة للصناعات البحرية والملاحية يقام عليها معرض متخصص فريد من نوعه على الواجهة البحرية يعرض سفنا ومراكب ومنصة نفطية.



ويشكل " أديبك " منبرا رفيع المستوى لقطاع النفط والغاز العالمي ومنصة استراتيجية تتيح تبادل الأفكار والاطلاع على الاستراتيجيات والتصورات التي ستشكل ملامح مستقبل القطاع في السنوات المقبلة خاصة في ظل التحول الرقمي في صناعة النفط والغاز وزيادة الاستثمار في التقنيات الداعمة لتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج وتيسيرها وجعلها أكثر مرونة.



ويعد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أحد أهم الأحداث السنوية في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم ليسهم بذلك في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا محوريا في النقاش العالمي حول مستجدات وتوجهات القطاع ..



كما رسخ الحدث لنفسه دورا حيويا في التأثير على مستقبل صناعة النفط والغاز وتحديد أفضل السبل للتكيف والتعامل مع متغيرات مشهد الطاقة.



ويشارك في "أديبك" هذا العام 47 شركة نفط منها 30 شركة وطنية و17 شركة دولية ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 150 ألف شخص على مدى أربعة أيام وأن يصل عدد أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر الذي يتضمن 166 جلسة مختصة إلى 11 ألف شخص.



