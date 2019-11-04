مدير مطار معيتيقة الدولي :المطار يخضع لصيانة شاملة

انسامد - 4 نوفمبر - تشرين ثاني - أعلن مدير مطار معيتيقة الدولي " لطفي الطبيب " أنه لم يتم تحديد موعد بعينه لعودة الرحلات الجوية إلى المطار، في ظل خضوعه لصيانة شاملة. وأضاف " الطبيب " في تصريحات صحفية اليوم الاحد أن الرحلات اليومية ستعود في وقت قريب بعد انتهاء الصيانة، مُشيرًا إلى أن الرحلات الجوية مقتصرة على الإسعاف الطائر حاليًا. وكان وزير المواصلات بحكومة الوفاق الوطني " ميلاد معتوق " قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عودة الملاحة الجوية من مطار معيتيقة الدولي، مؤكدا أن بدءالرحلات سيعتمد على التنسيق بين إدارة المطار وشركات الطيران. وأضاف " معتوق " خلال مؤتمر صحفي أنه في خلال أسبوعين ستعود حركة الطيران بشكل طبيعي من المطار، موضحا أن تشغيل المطار سيتم بصورة تدريجية، بسبب بعض التجهيزات اللوجيستية الناتجة عن تغيير الحركة الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة، مؤكدا أنهم خصصوا صالة للبعثة الأممية والبعثات الدبوماسية