ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في الربع الثالث

انسامد في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وبنسبة 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وفقا لبيانات المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء "إستات".



وكشف المعهد الوطنى للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي يسجل الارتفاع الرابع على التوالي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي.



وفي الوقت نفسه، يعد الارتفاع على أساس سنوي هو الأكبر منذ الربع الثالث من عام 2018. وقال المعهد الوطنى للإحصاء إن المؤشرات "تؤكد حالة الركود التي كان يمر بها الاقتصاد منذ بداية عام 2018".



