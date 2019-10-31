البحرية الليبية تنقذ اكثر من 200 مهاجر غير شرعي

انسامد - 31 اكتوبر - تشرين اول - ذكر المكتب الاعلامي للبحرية انه وبناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية - أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس - في مهمة بحث وإنقاذ، وذلك يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019م سعت 05:00 صباحا، تم خلالها إنقاذ مركبين خشبيين أحدهما كبير والأخر صغير(فلوكة) عليهما ما مجموعه (200) مهاجر غير شرعي من بينهم (7) نساءو(3) أطفال، وذلك على بعد حوالي (80) شمال غرب بوكماش.



بالنسبة للقارب الأول، ونفس المسافة شمال شرق مليتة بالنسبة للقارب الثاني.. المركب الخشبي الكبير على متنه حوالي (200) مهاجر غير شرعي، والمركب الخشبي الصغير (فلوكة) على متنه حوالي (15) مهاجر غ ش. المهاجرون غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، وفيهم من جنسيات مصرية ومغربية وتونسية وبنغالية وغيرها. تم التوجه بالمهاجرين غير شرعي إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، والوصول بهم حوالي الساعة 21:30. وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية ، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء جنزور .



