وزير الداخلية الليبي: مطار معيتيقة مدني

انسامد - 30 اكتوبر - تشرين اول - أكد وزير الداخلية المفوض السيد فتحي باشاغا بأن مصار معيتيقة الدولي مطارا مدنيا و ليس به اي تواجد عسكري.



و قال في مؤتمر صحفي بالمطار ان وزارة الداخلية ساعية في إعادة الحركة داخل مطار معيتيقة الدولي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وشدد الوزير في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء رفقة وزير المواصلات ووكيل وزارة الداخلية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكيل وزارة المواصلات ونائب جهاز الأمن الداخلي....



شدد على أن مطار مرفق حيوي مهم يقدم خدمة لكافة الليبيين بإعتباره المنفذ الدولي الأكثر استخداما في المنطقة الغربية، وقال الوزير باشاغا (شكلنا لجنة خاصة بين وزارتي الداخلية والمواصلات للتأكد والعمل على أن يكون مطار مدني بدون تواجد اي مظهر عسكري وتعاوننا مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا... وتأكدنا اليوم بأنه مطار مدني وليس به أي تواجد عسكري).



