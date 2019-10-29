مقتل 13 إرهابيا خلال مداهمة لوكر بالعريش

أنسامد - 29 أكتوبر /تشرين الأول - قتل 13 عنصر إرهابي في ضربة أمنية جديدة في العريش، حيث توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص "دائرة قسم شرطة اول العريش" وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.



وتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية مما اسفر عن مصرع "١٣" من تلك العناصر وعثر بحوزتهم على "٦" بندقية آلية ، "٤" بندقية خرطوش ، "١" عبوة متفجرة ، "٢" حزام ناسف"، و- تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة امن الدولة العليا التحقيق.



