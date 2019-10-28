فرنسا:دراسة استخدام القنب لاغراض طبية

انسامد - 28 اكتوبر - تشرين اول - اعطت الجمعية الوطنية الفرنسية الضوء الأخضر لمشروع تجريبي يوم علي دراسة استخدام نبات القنب لاهداف طبية كجزء من ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2020.



وافق النواب بأغلبية التعديل الذي أدخله أوليفييه فيران من صحيفة لا ريبوبليك ان مارش والذي يسمح بإجراء التجربة لمدة عامين ، بعد موافقة وكالة الأدوية الفرنسية. أعربت وكيل وزارة الصحة الفرنسية كريستيل دوبوس عن رضائها عن النتيجة.



وقال دوبوس "سيشمل التجريب ثلاثة آلاف مريض في فرنسا ويجب أن يقيّموا التأثير الإيجابي لمشتقات القنّب على أمراض معينة".



