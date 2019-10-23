مصر:اكتشاف 30 تابوت في حالة ممتزة بالاقصر

انسامد - 23 اكتوبر - تشرين اول - عقد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، مؤتمرا صحفيا بمدينة الاقصر للاعلان عن اكتشاف خبيئة اثرية ضخمة و تم خلال المؤتمر فتح أول تابوتين من التوابيت المكتشفة في منطقة العساسيف، بالبر الغربي للأقصر.



وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: "الأحد الماضي ظهر أول تابوت على أقل من متر تحت الأرض، ثم تواصلت أعمال الحفر، وبدأت البعثة العاملة في المنطقة في اكتشاف التوابيت واحدًا تلو الآخر، إلى أن وصل عددها إلى ٣٠ تابوتا".



وعن سبب وضع التوابيت المكتشفة في هذا المكان، قال "وزيري" إنه أثناء فترة الأسرة الواحدة والعشرين زادت السرقات، فأقدم أحد الكهنة على إخفاء هذه التوابيت في منطقة جبانة العساسيف، حفاظاً عليها من السرقات.



وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار إن هذا الكشف شكل مفاجأة غير متوقعة، لما يحويه من عدد كبير من التوابيت بلغ عددها ٣٠ تابوتًا في حالة جيدة من النقوش والألوان.



وأضاف الوزير أنه سيجري وضع التوابيت داخل إحدى المقابر، على أن يجري نقلها ٤ نوفمبر في العيد القومي لمحافظة الأقصر إلى المتحف المصري الكبير.



ويعد هذا الكشف الأثري هو الأضخم والأهم من نوعه منذ سنوات، كون التوابيت الآدمية المكتشفة في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة ولا تزال مغلقة.



عُثر على التوابيت مجمعة في خبيئة في مستويين أحدهما فوق الآخر، وما زال بعض التوابيت مدفونا في باطن الأرض، وربما يكون عددها أكبر.



وتعمل البعثة الأثرية على استخراج التوابيت ودراستها، لمعرفة أصحابها والفترة الزمنية التي تعود إليها.



