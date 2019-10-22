انقاذ 126 مهاجر غير شرعي امام سواحل ليبيا

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين اول - نجح الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس - في مهمة بحث وإنقاذ، وذلك يوم الأحد 20 أكتوبر حيث تمكن إنقاذ قارب مطاطي عليه (126) مهاجر غير شرعي من بينهم (4) إمراة، و(4) طفلين. وذلك على بعد حوالي (50) شمال شرق القره بوللي..



المهاجرون غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة.



تم التوجه بالمهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية ، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غ ش مركز إيواء شارع الزاوية .



نظرا للحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لجهاز حرس السواحل التابع لها، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني و مكافحة كافة انواع التهريب والأعمال غير القانونية في المياه الليبية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير الشرعية، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية،