مصرع جندي تركي وإصابة آخر في تل أبيض السورية

انسامد - 20 اكتوبر/ تشرين الاول - قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا قتل وأصيب آخر، اليوم الأحد، بعد هجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية السورية في تل أبيض بشمال شرق سوريا رغم اتفاق لوقف العمليات العسكرية. وذكرت الوزارة في صفحتها على موقع "تويتر" أن هجوما شنته وحدات حماية الشعب بأسلحة مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة أصاب جنودا أتراكا يقومون بمهمة استطلاع ومراقبة في تل أبيض.



وأوضحت الوزارة: واحدا من رفاقنا الأبطال سقط شهيدا وجرح آخر في هجوم بأسلحة خفيفة ومضادة للدبابات نفذه إرهابيون أثناء مهمة استطلاع ومراقبة في منطقة تل أبيض، مشيرة إلى أن الجيش رد دفاعا عن النفس.



يذكر أن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، كان أعلن الخميس، التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا حول الوضع شمال سوريا. وأكد بنس أن واشنطن وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا.



