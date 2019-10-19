برشلونة.. اشتباكات بمظاهرات شارك فيها نصف مليون شخص

أنسامد - 19 أكتوبر /تشرين الأول - إشتبك مئات المحتجين مع الشرطة في قلب برشلونة، الجمعة، وأقاموا حواجز وأضرموا فيها النيران ورشقوا قوات الأمن بالحجارة في اليوم الخامس من الاضطرابات بعد سجن قادة انفصاليين.



ووقعت الاشتباكات بعد يوم من مظاهرات اتسمت بشكل عام بالسلمية، شارك فيها ما يفوق عن النصف مليون شخص، تدفقوا على شوارع عاصمة إقليم كتالونيا، للاحتجاج على أحكام مطولة بالسجن بحق القادة، والتي تسببت في هزة في المشهد السياسي الإسباني.



لكن مع حلول الليل أغلق شبان ملثمون شارعا واسعا قرب مقر شرطة المدينة، وأضرموا النيران في صناديق قمامة كبيرة ورشقوا صفوفا من قوات مكافحة الشغب بوابل من الحجارة والزجاجات.



وردت الشرطة بدفعات متكررة من الرصاصات المطاطية وقنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، مما ملأ المنطقة بدخان كثيف خانق.



