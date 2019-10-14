رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ الرئيس التونسي المنتخب

انسامد - 14 اكتوبر - تشرين اول - أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج مكالمة هاتفية مساء الاحد مع الرئيس المنتخب لتونس السيد قيس سعيد هنأه فيها على ثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيسا للبلاد، مشيدا بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديموقراطي وبمبدأ التوافق، وحرصة على الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية. وأعرب السراج خلال المكالمة عن تطلعه لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.



وقد شكر الرئيس المنتخب قيس سعيد السراج على تهنئته، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلعه لزيارة ليبيا والالتقاء بالسيد رئيس المجلس الرئاسي ، متمنياً أن تجتاز ليبيا الازمة الراهنة، مؤكداً أن استقرار ليبيا هو استقرار لتونس، وإنه سيبذل كل الجهد من أجل أن يتحقق الأمن والسلام للشعب الليبي الشقيق.



