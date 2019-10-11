إيطاليا: دي مايو يدين العملية العسكرية التركية في سوريا

انسامد - 11 اكتوبر/ تشرين الاول - أدان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بشدة العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في سوريا.



وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الايطالية: ندين بشدة أي نوع من التدخل العسكري لأنه يهدد بتقويض جهود التحالف ضد داعش.



وتابع: لا يمكن حل الأزمة السورية من خلال استخدام الأسلحة، ولكن من خلال الحوار والدبلوماسية. الشعب السوري عانى بالفعل بما فيه الكفاية.



وبالنسبة للاتفاقيات المبرمة مع تركيا لوقف تدفقات المهاجرين، قال دي مايو: سأكون يوم الاثنين في لوكسمبورغ وسأطلب من الاتحاد الأوروبي التحدث بصوت واحد، وذلك في إشارة إلى التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بشأن المهاجرين، منوها أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول الابتزاز.



