نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية 41,3 بالمائة

انسامد - 7 اكتوبر - تشرين اول - أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 41,3 في المئة. وتعتبر هذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي بلغت 49 في المئة. وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، مساء أمس، إن نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية وصلت إلى 41.31% في الداخل، فيما بلغت بالخارج 16.4 بالمائة. وأفاد بفون، بأن الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية سيكون يوم 9 أكتوبر القادم ، مشيرا إلى أن عملية الفرز إذا تمت قبل ذلك التاريخ فسيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها. وأكد نبيل بفون أن العملية الانتخابية تمت بشكل طبيعي في كل مكاتب الجمهورية. وأشار إلى أن عمليات الفرز قد تمت في جزء كبير منها وتم تعليق نتائج الفرز في بعض مكاتب الاقتراع.



