ليبيا:انقاذ 31 مهاجر غير شرعي غربي البلاد

انسامد - الاول من اكتوبر - تشرين اول - افاد المكتب الاعلامي
للبحرية الليبية انه وبناء على بلاغ بوجود قارب هجرة غير شرعية
يحتاج إلى إنقاذ أبحرت دوريةتابعة حرس السواحل القطاع الغربي
بالقوات البحرية نقطة مصفاة الزاوية (الزورق الزاوية ) في عملية
بحث وإنقاذ وتمكنت خلالها من إنقاذ قارب مطاطي على متنه (31) مهاجر
غير شرعي.
بدأت عملية الإنقاذ حوالي الساعة 14:35، وتمت بالقرب من المنصات
النفطية حوالي 65 ميل شمال صبراتة. المهاجرون غ ش تفاصيلهم كالآتي:
عدد (25) من ساحل العاج، عدد (3) من السودان، عدد (3) من تشاد. تم
نقل المهاجرين غ ش والوصول بهم فجر الإثنين 30 سبتمبر حوالي الساعة
05:00 إلى ميناء مصفاة الزاوية، وإنزالهم في نقطة المصفاة .
وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه تم تسليمهم إلى مركز إيواء
النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية.