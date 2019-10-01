ليبيا:انقاذ 31 مهاجر غير شرعي غربي البلاد

انسامد - الاول من اكتوبر - تشرين اول - افاد المكتب الاعلامي للبحرية الليبية انه وبناء على بلاغ بوجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إنقاذ أبحرت دوريةتابعة حرس السواحل القطاع الغربي بالقوات البحرية نقطة مصفاة الزاوية (الزورق الزاوية ) في عملية بحث وإنقاذ وتمكنت خلالها من إنقاذ قارب مطاطي على متنه (31) مهاجر غير شرعي.



بدأت عملية الإنقاذ حوالي الساعة 14:35، وتمت بالقرب من المنصات النفطية حوالي 65 ميل شمال صبراتة. المهاجرون غ ش تفاصيلهم كالآتي: عدد (25) من ساحل العاج، عدد (3) من السودان، عدد (3) من تشاد. تم نقل المهاجرين غ ش والوصول بهم فجر الإثنين 30 سبتمبر حوالي الساعة 05:00 إلى ميناء مصفاة الزاوية، وإنزالهم في نقطة المصفاة . وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه تم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية.



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