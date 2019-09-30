اجتماع ليبي ايطالي حول الهجرة غير الشرعية

انسامد - 30 سبتمبر - ايلول - اجتمع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد "محمد النويصري" بطرابلس مع المندوب الأمني بوزارة الداخلية الإيطالية " أنطونو فاتجوزو" ومساعده , وبحضور ضباط من إدارة العلاقات والتعاون الدولي . وناقش الإجتماع آلية تسليم الزوارق البحرية التي تم صيانتها للإدارة العامة لأمن السواحل , إلى جانب التطرق للمشاكل والعراقيل التي تواجه تدريب أطقم الزوارق البحرية وصيانتها .



كما دار الاجتماع حول طريقة حلحلة المشاكل التي أدت إلى تأخير في تسليم الزوارق , بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم الإدارة وفق الاتفاقيات الأمنية بين البلدين.



