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اجتماع ليبي ايطالي حول الهجرة غير الشرعية
    انسامد - 30 سبتمبر - ايلول - اجتمع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد "محمد النويصري" بطرابلس مع المندوب الأمني بوزارة الداخلية الإيطالية " أنطونو فاتجوزو" ومساعده , وبحضور ضباط من إدارة العلاقات والتعاون الدولي . وناقش الإجتماع آلية تسليم الزوارق البحرية التي تم صيانتها للإدارة العامة لأمن السواحل , إلى جانب التطرق للمشاكل والعراقيل التي تواجه تدريب أطقم الزوارق البحرية وصيانتها .

    كما دار الاجتماع حول طريقة حلحلة المشاكل التي أدت إلى تأخير في تسليم الزوارق , بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم الإدارة وفق الاتفاقيات الأمنية بين البلدين.

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