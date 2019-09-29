مصر: مقتل 15 إرهابيا في العريش بشمال سيناء

أنسامد 29 سبتمبر / ايلول - أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 15 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في العريش بشمال سيناء.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها: توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحى الحوص/ منطقة العبور/ دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.



وأضاف البيان أنه تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم عندما شعروا باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مقتل 15 من تلك العناصر.



وتابع انه عُثر بحوزتهم على (9) بنادق آلية، (3) بنادق خرطوش، (2) عبوة ناسفة، (1) حزام ناسف).



