من إيطاليا.. زاهي حواس يكشف أسرار «نوتو» الغارقة

أنسامد - 28 سبتمبر /أيلول - سافر عالم الآثار الدكتور "زاهي حواس" إلي مدينة "نوتو" الإيطالية، لإلقاء محاضرة عن الآثار المصرية؛ ومن المعروف أن هناك زلزال ضرب المدينة عام 1693 وقد دمر المدينة تماما؛ وغاصت المدينة أسفل الأرض، ويعود تاريخ المنطقة إلى العصر الروماني ثم العربي عندما استعمرت مناطق صقلية.



وأستقبل عمدة مدينة نوتو، عالم الآثار زاهي حواس، عند وصوله، وزار "حواس"الحفائر التي تقوم بها جامعة "كاتانيا" وجامعة نيبل؛ للحفر داخل المدينة الأثرية التي دمرها الزلزال.



وتحدث "حواس" مع وسائل الإعلام العالمية، وقال إن هذه الحفائر هامة جدا؛ لأنها سوف تظهر لنا لأول مرة علاقات الحب والحياة الدينية لأهالي المدينة اللذين عاشوا في تلك المنطقة، وقامت البعثة بالكشف عن منطقة دينية بها بقايا كنيسة يعود تاريخها إلي حوالي ألف عام تقريبا.



وأعلن عمدة المدينة، أنه يدعو حواس لكشف أسرار مدينة نوتو الأثرية.



