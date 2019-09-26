لقاءات رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نيويورك

انشامد - 26 سبتمبر - ايلول - أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني" فائز السراج" محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. اعرب غوتيريس" عن أمله في عودة قريبة للاستقرار في ليبيا وانتهاء الحرب المدمرة وغير المبررة، وقال أن هناك حاجة إلى موقف موحد من المجتمع الدولي لإنهاء الحرب، معرباً عن قلقه من التدخلات الخارجية التي تزيد من تفاقم الأزمة. كما إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج مع رئيس الوزراء البلجيكي "شارل ميشيل" .



من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي دعم بلاده للجهود الإيجابية الرامية لإنهاء الحرب وحقن دماء الليبيين والعودة إلى المسار السياسي وفقاً لمبادرات الأمم المتحدة .



التقي رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج" ايضا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى محمد فكي" . أعرب" فكي "عن أسفه لاستمرار القتال بين أبناء ليبيا، معرباً عن رفضه واستهجانه للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي تأجج الصراع وتفاقم الازمة، مؤكداً على أن لا حل للازمة الليبية الا بالعودة للمسار السياسي.



