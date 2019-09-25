ايطاليا تسمح بانزال 182 مهاجر غير شرعي علي اراضيها

انسامد - 25 سبتمبر - ايلول - سمحت إيطاليا بإنزال 182 مهاجرًا تجمعوا قبالة الساحل الليبي على أراضيها بعدما تم إنقاذهم في عرض البحر في ثلاث عمليات مختلفة . وأوضحت منظمة "إس أو إس مديتيرانيه"، على موقع "تويتر"، أن هؤلاء المهاجرين الذين أنقذتهم منذ أسبوع قبالة سواحل ليبيا السفينة الإنسانية "أوشن فايكينغ" التي تديرها منظمتا "إس أو إس مديتيرانيه" و" أطباء بلا حدود"، يمكنهم النزول في مرفأ مسينة بجزيرة صقلية جنوب ايطاليا . وكانت إيطاليا قد سمحت في 17 سبتمبر الماضي لسفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" بإنزال 82 مهاجرا في ميناء لامبيدوزا . ..



