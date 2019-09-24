ليبيا:اجتماع موغيريني و سلامة في نيويورك

انسامد - 24 سبتمبر - ايلول - التقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، " فيديريكا موغيريني " بنيويورك المبعوث الدولي لدى ليبيا، " غسان سلامة ". وبحث الطرفان آخر تطورات الملف الليبي وتداعياته على المنطقة والجهود المبذولة للبحث عن حلول للأزمة. يشار إلى أن سلامة، سيتحدث أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، الذين سيعقدون اجتماعاً غير رسمي خاص بليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك. وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.



