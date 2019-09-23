ليبيا:إنقاذ (493) مهاجر في ست عمليات خلال هذا الأسبوع

انسامد - 23 سبتمبر - ايلول - تمكنت دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) خلال هذا الأسبوع من الاحد إلى الأربعاء 15 سبتمبر 2019م إلى يوم الاربعاء 18 سبتمبر 2019م من تنفيذ عدد (6) ست عمليات إنقاذ لمهاجرين غ ش كانوا على متن 6 ست قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه (493) مهاجر غير شرعي، من بينهم اطفال ونساء، وذلك شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة..



كانت العمليات شمال الخمس و طرابلس و زوارة وصبراتة و ينتمي المهاجرون غير الشرعيون الي جنسيات ..أفريقية و اسيوية بعد انقاذهم تم تقديم المساعدات الطبية و الانسانية لهم و تسليمهم بعد ذلك الي مراكز الايواء التابعة لجهاز محاربة الهجرة غير الشرعية.



