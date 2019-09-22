تونس: القروي يهدد بالطعن في نتائج الجولة الثانية للانتخابات

أنسامد 22 سبتمبر / ايلول - هدد المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي بالطعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات بكل الوسائل في حال استمرار حبسه.



وقال القروي في حوار لصحيفة (الشروق) التونسية أنه خسر 10 بالمائة من الأصوات نظرا لعدم حضوره في المناظرة التليفزيونية التي ضمت المرشحين الرئاسيين في الجولة الأولى من الانتخابات، منوها أنه كان سيحصد 25% من أصوات الناخبين بدلاً من 15.5% إذا كان سمح له بالمشاركة في المناظرات التليفزونية.



وأكد أن هناك مرشحين أرادوا إبعاده من الساحة الانتخابية وشوهوا صورته خاصة حركة النهضة، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد.



جدير بالذكر أن القروي محتجز في السجن منذ 23 أغسطس الماضي على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، ويواجه قيس بن سعيد في جولة الإعادة.



