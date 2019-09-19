معرض قرطاج في روما من 26 سبتمبر 2019 إلى 29 مارس 2020

انسامد - 19 سبتمبر - ايلول - تستضيف العاصمة الإيطالية روما في الفترة الممتدة من 26 سبتمبر 2019 إلى 29 مارس 2020، معرضا فنيا تحت شعار " الأسطورة الخالدة" وفيه تحلّ قرطاج بتاريخها الحضاري والمعماري والفني ضيفا على المنتزه الأثري الكولوسيوم بروما.



وفي هذا السياق انتظم بمقر وزارة الشؤون الثقافية بالقصبة، اجتماع خصص للنظر في إقامة هذا المعرض المشترك، وقد تابع محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية بالمناسبة آخر الاستعداد اللوجستية والتنظيمية لمشاركة تونس في المعرض الأثري "قرطاج الأسطورة الخالدة" بروما.



وسيشارك في هذا المعرض عدة دول على غرار إيطاليا ولبنان واليونان وإسبانيا.



ومن المقرّر أن يضمّ الكولوسيوم ومعبد رومولوس والممشى الروماني للمنتدى الروماني حوالي 400 قطعة فنية نادرة من مجموعات المتاحف الأثرية الإيطالية والأجنبية، وستشارك تونس بـ 81 قطعة فنية من متحف قرطاج وباردو وكركوان ونابل والجم وسوسة.



كما سيتم تركيز شاشات عملاقة عن تاريخ قرطاج وما حملته من حضارة وإبداع في شتى المجالات،كما سيمنح المعرض للزائرين أثناء تجوّلهم فرصة للبحث في العلاقة التاريخية بين قوتين عظيمتين في العالم القديم: قرطاج وروما