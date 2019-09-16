رئاسية تونس:النسبة العامة للمشاركة تبلغ 45.02 بالمائة

انسامد - 16 سبتمبر - ايلول - لغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 45.02 داخل الجمهورية، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية مساء اليوم الأحد، بمقر المركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.



وأفاد رئيس الهيئة نبيل بفون، بأن عدد الأصوات بلغ 3 ملايين و10 آلاف و908 أصوات، ملاحظا أن نسبة المشاركة تقدمت بشكل ايجابي في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، وتعتبر "مقبولة" مقارنة بما كانت عليه عند الساعة الثالثة من ظهر اليوم.



وأضاف أن نسبة التصويت في الخارج بلغت 19.7 بالمائة، مشيرا إلى أن هناك بعض المكاتب لم تغلق أبوابها بعد في كل من أمريكا وكندا.



كما صرح بأن الهيئة بصدد تجميع النتائج في مراكز التجميع البالغ عددها 27 في الداخل و6 حول العالم، على أن ينطلق بعدها تواتر النتائج تباعا، ملاحظا أن عملية التجميع تكون يدويا وفق القانون، وآليا في نفس الوقت.



وشدد بفون، على أن الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها هي الهيئة العليا المستقلة الانتخابات.



