قوات الوفاق تتهم قوات حفتر باستهداف مطار معيتيقة

أنسامد - 14 سبتمبر/ آب -اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، القوات الموالية للمشير خليفة حفتر باستهداف مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة المغلق منذ أسبوعين.



وأوضحت عملية "بركان الغضب" في تدوينة عبر حسابها في فيسبوك السبت بأنه "في محاولة يائسة منها لتعويض خسائرها، استهدفت مليشيات المجرم حفتر مطار معيتيقة بصواريخ غراد بعد استهدافه فجر اليوم بضربات جوية نفذها الطيران الإماراتي المسيَّر الداعم له".



ولا يزال مطار معيتيقة الدولي مغلقا منذ تعرضه للقصف الصاروخي في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، ما تسبب في جرح مدنيين وإصابة طائرة ركاب ومدرج المطار.



وسبق أن أغلق المطار مرات عدة بسبب القصف الجوي لقوات حفتر التي تتّهم حكومة الوفاق باستخدامه "لأغراض عسكريّة" فضلاً عن اتهامات أخرى بإقلاع طائرات بدون طيّار تركيّة من مدرجه.



ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوّية تحمل الاسم نفسه ويُستخدم بديلاً لمطار طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ 2014.



