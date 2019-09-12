برلين تجري مشاوات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا

انسامد - 12 سبتمبر - ايلول - أعلن السفير الألماني، لدى ليبيا "
أوليفر أوفتشا " أن برلين تبذل جهدا لتنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا
قبل نهاية العام الجاري لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال السفير في تغريدة نشرها على حسابه في " توتير": "ألمانيا تشعر
بالقلق حيال الوضع في ليبيا، وتشارك الكثيرين في ضرورة بذل جهود
جديدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا".
وتابع الدبلوماسي أن بلاده أجرت عملية تشاور مع من وصفهم "
بالشركاء الدوليين الرئيسيين""، وذلك استنادًا إلى خطة المبعوث
الأممي غسان سلامة التي قدمها إلى مجلس الأمن المكونة من 3 خطوات".
وأعرب السفير الألماني عن قناعته بأن تؤدي هذه الجهود، بفضل "العمل
التحضيري الكافي"، إلى "حدث دولي ذي مغزى في فصل الخريف الحالي".