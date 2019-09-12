برلين تجري مشاوات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا

انسامد - 12 سبتمبر - ايلول - أعلن السفير الألماني، لدى ليبيا " أوليفر أوفتشا " أن برلين تبذل جهدا لتنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا قبل نهاية العام الجاري لتحقيق الاستقرار في البلاد. وقال السفير في تغريدة نشرها على حسابه في " توتير": "ألمانيا تشعر بالقلق حيال الوضع في ليبيا، وتشارك الكثيرين في ضرورة بذل جهود جديدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا". وتابع الدبلوماسي أن بلاده أجرت عملية تشاور مع من وصفهم " بالشركاء الدوليين الرئيسيين""، وذلك استنادًا إلى خطة المبعوث الأممي غسان سلامة التي قدمها إلى مجلس الأمن المكونة من 3 خطوات".



وأعرب السفير الألماني عن قناعته بأن تؤدي هذه الجهود، بفضل "العمل التحضيري الكافي"، إلى "حدث دولي ذي مغزى في فصل الخريف الحالي".



