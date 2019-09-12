Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
برلين تجري مشاوات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا
    انسامد - 12 سبتمبر - ايلول - أعلن السفير الألماني، لدى ليبيا " أوليفر أوفتشا " أن برلين تبذل جهدا لتنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا قبل نهاية العام الجاري لتحقيق الاستقرار في البلاد. وقال السفير في تغريدة نشرها على حسابه في " توتير": "ألمانيا تشعر بالقلق حيال الوضع في ليبيا، وتشارك الكثيرين في ضرورة بذل جهود جديدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا". وتابع الدبلوماسي أن بلاده أجرت عملية تشاور مع من وصفهم " بالشركاء الدوليين الرئيسيين""، وذلك استنادًا إلى خطة المبعوث الأممي غسان سلامة التي قدمها إلى مجلس الأمن المكونة من 3 خطوات".

    وأعرب السفير الألماني عن قناعته بأن تؤدي هذه الجهود، بفضل "العمل التحضيري الكافي"، إلى "حدث دولي ذي مغزى في فصل الخريف الحالي".

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    مولد حمار وحشي في روما
    فيديو

    مولد حمار وحشي في روما

    ألبوم الصور