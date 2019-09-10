أمريكاوبريطانياوفرنساوألمانيا يدعون لوقف إطلاق النار بطرابلس

انسامد - 10 سبتمبر - ايلول - دعا سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أطراف النزاع في ليبيا إلى قف إطلاق النار الدائر بضواحي العاصمة طرابلس ، والعودة للعملية السياسية في البلاد. ونشرت السفارة الأمربكية في ليبيا تدوينة لها عبر حسابها على موقع تويتر ، قالت فيها إن ذلك جاء خلال استضافة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ، "ديفيد شينكر" و السفير الأمريكي لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند" ، بمقر مكتب العمل الخارجي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في تونس ، سفراء كلٍّ من بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى ليبيا. وكان" شينكر" قد التقى ، السبت الماضي , بمبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا "غسان سلامة" ، بمقر البعثة الدبلوماسية الأميريكية التي تعمل موقتًا من تونس. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن لقاء سلامة وشينكر «تطرق إلى الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا".



