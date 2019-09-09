تونس:الشعب يريد التخلص من النخب

انسامد - 9 سبتمبر - ايلول - ناقشت صحف عربية الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس مع بدء العد التنازلي لبداية الاستحقاقات.



ويخوض ستة وعشرون مرشحًا انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.



وشدد بعض كتاب الرأي علي ضرورة الحفاظ علي نزاهة الانتخابات عوضًا عن تقييد وسائل الإعلام بأخلاق المهنة.



يقول المهدي مبروك في جريدة العربي الجديد اللندنية: "تطل العلوم الاجتماعية والسياسية على التحول الديمقراطي الجاري حاليًا من زوايا متعددة، لعل أهمها قدرات النخب الثقافية السياسية السائدة.



ولذلك يتم التركيز على استثنائية النموذج التونسي الذي استطاع أن ينجو بمفرده من محرقة الحرب الأهلية أو الانقلابات التي عصفت بالثورات العربية الأخرى".



وقي السياق نفسه، تتساءل لطيفة بن عمارة في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم التونسية "عمن يضمن اليوم إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية خاصة مع وجود مراكز قوى موازية في مطبخ الانتخابات تنذر بالعودة بتونس إلى الوراء".



وتنهي الكاتبة المقال بقولها: "وتبقى المسؤولية الأولى في إنجاح هذه الانتخابات لدى المواطنين ووعيهم بدقة المرحلة التي تعيشها البلاد وحسن اختيارهم لمن سيتولى قيادة تونس في المستقبل.



فالانتخابات الرئاسية ليست سوى محطة في حياة الشعوب والتداول على السلطة أمر مهم في حد ذاته".



يقول زياد كريشان في افتتاحية جريدة المغرب التونسية: "توجد بعض الديمقراطيات غير المكتملة -كما هو حال تونس- حيث تكون فيها الانتخابات هي نقطة ضعفها الأساسية".



وينهي الكاتب المقال بقوله: "قلنا بأنه لا توجد ديمقراطية دون انتخابات ولا وجود أيضًا لديمقراطية حديثة دون دور جوهري لوسائل الإعلام بمختلف وسائطها ولكن عندما ترفض وسائل الإعلام الجماهيرية لعب دور 'الوسيط النزيه' عندها نكون بصدد قبر الديمقراطية حتى لو أبقينا على الأشكال الخارجية لانتخابات غير مزيفة".



أما الحبيب مباركي فيقول في جريدة رأي اليوم اللندنية إنه "حريّ بالقول اليوم أن لا ديمقراطية سوى ديمقراطية الشعب الذي له كلمة الفصل أولًا وأخيرًا".



ويتابع: "نظريًا كل الطرق ممكنة للوصول إلى الشعب والتأثير عليه بخطب رنانة وبرامج تكون أقرب إلى الواقعية تسترضي فئات واسعة للوقوف وراء هذا المرشح أو ذاك. لكن عمليًا ما كشفت عنه منصات العرض لأبرز المرشحين يبدو أنه لا يبعث على التفاؤل. منسوب عال من التشكيك والتصريحات المنفلتة وخطاب لا يرقى إلى مستوى الرهان الموضوع على طريق التنافس بين مختلف المرشحين" .



