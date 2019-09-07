المسماري: أفشلنا مشروع تقسيم ليبيا

أنسامد - 7 ديسمبر /آب - أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أن حسم معركة «طوفان الكرامة» سيكون قريباً جداً، مستبعداً الدخول في أي حوار مع ما يسمى بـ«حكومة الوفاق»، معتبراً العودة إلى طاولة المباحثات أمراً غير مجدٍ لليبيين ولا للمجتمع الدولي، عازياً ذلك بالأساس إلى إصرارها على التعامل مع تحالفات تضم ميليشيات إرهابية، تورطت في سفك دماء الليبيين، واصفاً إياها بأنها «مختطفة تركياً وقطرياً وميليشياوياً».



وأكد المسماري نجاح الجيش الوطني في إفشال مشروع إجرامي كان هدفه «تقسيم ليبيا»، وتحويل البلاد إلى قاعدة لمنظمات إرهابية تشن عملياتها على نطاق واسع في العالم، بدءاً باستهداف مصر.



جاء ذلك خلال ندوة نظمتها صحيفة «الاتحاد» بمقرها الرئيس في أبوظبي، وحضرها الدكتور سلطان الرميثي المدير التنفيذي لدائرة النشر في «أبوظبي للإعلام»، وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، وباسل رفايعة مدير تطوير النشر في «أبوظبي للإعلام»، ونخبة من الكتاب والإعلاميين.



وقال المسماري: «بعد تمكننا من إفشال هذا المشروع، لدينا الآن مواجهة ما مع تبقى من تحالفات إرهابية في طرابلس وأخرى إجرامية متورطة في سفك الدماء والجرائم»، مضيفاً: «بالذهاب إلى أبوظبي والقاهرة وباليرمو، نكون قد قمنا بكل المساعي الحميدة والسبل للحل السياسي، ووصلنا إلى المرحلة الأخيرة، أو الفرصة الوحيدة لحل المشكلة، وهي الحرب»، منوهاً إلى أن الحرب على الإرهاب معلنة ومستمرة منذ 2014، مشدداً على وصف ما يجري في طرابلس بأنه معركة من معارك هذه الحرب.



