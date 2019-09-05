وزيرا الدفاع الفرنسي والروسي يبحثان مراقبة التسلح في ليبيا

انسامد - 5 سبتمبر - ايلول - بحثت وزيرة الدفاع الفرنسية " فلورانس بارلي " في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع نظيرها الروسي " سيرغي شويغو " سبل التعاون المتاحة لحل الأزمات المستعصية ومراقبة التسلح من بينها ليبيا.



وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان لها وفقاً لقناة "روسيا اليوم" إن " بارلي " بحثت مع نظيرها الروسي إشكالية السيطرة على التسلح والوضع في مناطق الأزمات من أوكرانيا إلى المشرق والخليج وجمهورية إفريقيا الوسطى. وأضافت أن وزيري الدفاع درسا مسارات ممكنة للتعاون سيطرحانها مجددا خلال زيارة مشتركة لــ " فلورانس بارلي " ووزير الخارجية الفرنسي " جان إيف لودريان " الاثنين القادم إلى موسكو. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن " شويغو" أجرى مكالمة هاتفية مع " بارلي " بهدف التحضير لاجتماع مجلس التعاون الروسي الفرنسي في مجال الأمن بصيغة "2+2". وأضافت أن الوزيرين قاما بتبادل أولي للآراء في عدد كبير من القضايا الإقليمية في إطار تطوير التنسيق الروسي الفرنسي،مشيرة إلى أن البحث سيستمر في موسكو في 9 سبتمبر. وكانت الخارجية الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن القضايا التي يراد بحثها في اجتماع موسكو تشمل الوضع حول إيران وسوريا إضافة إلى ليبيا وفنزويلا وأوكرانيا كما سيولي الجانبان اهتماما خاصا لسبل الحيلولة دون نشر السلاح في الفضاء.



