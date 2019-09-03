عبدالله بن زايد يستقبل سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة

انسامد - 3 ديسمبر - ايلول - استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي نادية مراد باسي سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018.



و رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نادية مراد للدولة مؤكدا أنها نموذج ملهم لمواجهة التطرف وجاء حصولها على جائزة نوبل للسلام العام الماضي ليشكل هزيمة للإرهاب وداعميه‪.‬ و أشاد بتجربتها في الانتصار على الأسر الذي تعرضت له من تنظيم داعش الإرهابي وتحويل معاناتها إلى دروس و عبر في الكفاح و الصبر و الأمل‪.‬ من جانبها أعربت نادية مراد الناشطة الإيزيدية عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات ولقاءالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأكدت أن دولة الإمارات منارة لنشر قيم التسامح والسلام والمحبة في ربوع العالم أجمع‪.‬ و أشادت بدور دولة الإمارات في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب ومبادراتها الإنسانية الرائدة في شتى أنحاء العالم‪.‬ حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي .



