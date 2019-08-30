إيطاليا: كونتي يختتم اليوم مشاورات تشكيل الحكومة

أنسامد - 30 اغسطس / آب - يختتم رئيس الوزراء الايطالي المكلف جوزيبي كونتي اليوم /الجمعة/ مشاوراته مع الاحزاب السياسية لتشكيل حكومته الثانية، مدعوما من حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي (يسار الوسط).



وينهي كونتي لقاءاته بالاجتماع مع الحزب الديمقراطي بقيادة نيكولا زينغاريتي وفورزا إيطاليا بقيادة سيلفيو برلسكوني وحركة خمس نجوم بزعامة لويجي دي مايو.



كما سيلتقي أيضا ممثلي حزب الرابطة، لكن بدون مشاركة ماتيو سالفيني وزير الداخلية المنتهية ولايته. ودعا سالفيني للتظاهر يوم 19 أكتوبر المقبل ضد حكومة حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي.



من المتوقع أن يقدم كونتي تشكيلة حكومته إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بحلول منتصف الأسبوع، وبعدها من المقرر أن تنال الحكومة ثقة البرلمان.



