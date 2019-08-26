اليونيسيف:1,9مليون طفل إفريقي غادرواالمدارس بسبب تصاعد العنف

انسامد - 26 اغسطس - اب - كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن أكثر من 1.9 مليون طفل بغرب ووسط إفريقيا أجبروا على مغادرة المدارس بسبب الهجمات وأعمال العنف في المنطقة. وبحسب التقرير فقد سو والكاميرون ومالي والنيجر ونيجيريا، وجمهورية وسط إفريقيا، والكونغو، وتشاد، وذلك لأسباب أمنية.جرى، في يونيو الماضي ، إغلاق 9272 مدرسة في كل من بوركينا فا وأوضحت المنظمة أن 00 مدرسة على الإغلاق"، إضافة إلى "إغلاق أكثر من 2000 مدرسة في بوركينا فاسو، وأكثر من 900 بمالي."انعدام الأمن بالشمال والجنوب الغربي للكاميرون أجبر أكثر من 40